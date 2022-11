Plus size modeli ili nezdravi način života? Ove dame svakodnevno izazivaju rasprave

Gdje je nestala zlatna sredina

Još otkako se na modnoj sceni pojavila Ashley Graham, plus size modeli zavladali su modnom industrijom, a dok jedni tvrde da promiču pozitivnu sliku o tijelu i potiču žene da se u svom tijelu osjećaju dobro, drugi se protive ovom trendu smatrajući kako plus size modeli promoviraju nezdravi način života i pružaju loš primjer. Od ekstrema mršavosti do ekstrema debljine pod krinkom oblina, čini se kako u modnoj industriji zlatna sredina ne postoji, pa ne možemo, a da se i same ne zapitamo: radi li se zaista o ženama s oblinama ili jednostavno o ženama s prekomjernom tjelesnom težinom? U nastavku upoznaj neke od najpoznatijih plus size modela današnjice i sama donesi zaključak.