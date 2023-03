Ove slavne dame ne boje se bora, a starenje su prihvatile na najbolji mogući način

Holivudska glumica u 90-ima je bila velika zvijezda, onda je nestala na neko vrijeme, a prošle se godine vratila jača nego ikad. Nakon što je briljirala u filmu 'Everything Everywhere All at Once', nedavno je kući ponijela prvog Oscara i čini se da je njezina glumačka karijera opet krenula uzlaznom putanjom. U svijetu koji je opsjednut izgledom i mladolikošću, 64-godišnja Jamie Lee Curtis jedna je od rijetkih glumica koje svoje godine nose s ponosom te se nimalo ne boje starenja. Mrzi termin 'anti-aging' i smatra da je starenje sasvim prirodan proces koji bismo svi trebali prihvatiti.