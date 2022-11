10 odgovora slavnih žena na pitanje - zašto nemaju djecu?

Mnoge žene doista čeznu za djecom, dok su druge sigurne da ih ne žele, al sve je više i neodlučnih, rastrganih između majčinstva i života koji ne uključuje vlastitu djecu. Odluku im dodatno komplicira činjenica što smo sklone poistovjećivati ženstvenost i majčinstvo zbog čega se žene koje nemaju djecu nerijetko osjećaju manje vrijednima.

Ni jedna žena ne bi trebala popustiti pod nemilosrdnim pritiskom društva kada je riječ o majčinstvu. Djecu treba svim srcem željeti, a ne ih rađati zbog toga jer ti roditelji nestrpljivo žele unuke, jer stariš, jer ti je dosta posla pa bi na porodiljni ili vam je brak u krizi pa ga treba krpati. No, te sitne ručice ne mogu vas ponovno spojiti ni zakrpati rupe koje su nastale prije, no što su one stigle na svijet.

U nastavku ti otkrivamo neke od sjajnih odgovora slavnih žena na nepristojno pitanje - zbog čega nemaju djecu?