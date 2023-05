Očaravaju svojom ljepotom: Jesu li ovo najljepše latinoameričke glumice svih vremena?

Slavna J.Lo američka je glumica, pjevačica, plesačica i glazbena producentica, a iako je rođena i odrasla u New Yorku, njezini su roditelji podrijetlom Portorikanci. Kao glumica je debitirala u filmu 'My Little Girl' još 1987. godine, a tijekom devedesetih pojavila se u brojnim filmovima. U međuvremenu je ostvarila i zavidnu pjevačku karijeru, a prema izvješću časopisa Forbes, Jennifer Lopez deveta je najbogatija žena na svijetu, a njeno bogatstvo procjenjuje se na 110 milijuna dolara. Također, ona je i najbolje plaćena latinoamerička glumica u cijelom Hollywoodu.