Nekoć su posteri s njihovim licima krasili naše sobe, no gdje su ovi slavni frajeri danas?

Ne znamo koja klinka iz 1990-ih i ranih 2000-ih nije uzdisala za Justinom Timberlakeom, pjevačem i glumcem koji je u to doba žario i palio svjetskom scenom. Od njegovih glazbenih hitova s grupom NSYNC, preko ljubavnih veza s Britney Spears i Cameron Diaz, pa sve do solo albuma koji su ostali zapamćeni po seksi pjesmama poput "Sexy Back" i "What Goes Around… Comes Around", Justin je u svojoj karijeri nanizao velike uspjehe, a mi smo ih sve oduvijek voljele pratiti. Danas više nije popularan kao u doba kada je nosio ove neobične plave pramenove, ali je zato sretan obiteljski čovjek oženjen s jednom od najljepših žena svijeta, Jessicom Biel s kojom ima i dvoje djece.