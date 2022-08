Instant zvijezde, a gdje su sad? Slavne face za koje se pitamo gdje su danas

Alicia Silverstone je zaludila svijet svojim likom u kultnom tinejdžerskom filmu "Clueless" no od tada do danas - jedva da smo ju vidjeli! Naime, ova plavokosa glumica je imala velikih problema s pronalaskom novih projekata, a tek se 2017. uspjela ponovno pojaviti na velikom platnu i to s filmom "The Killing of a Sacred Deer". No, nakon tog uspjeha ponovno je pomalo pala u zaborav.