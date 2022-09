Ove celebrity dame dokaz su da su Vage najveće šarmerice Zodijaka

Australska glumica Naomi Watts mnoge podsjeća na njezinu najbolju, nešto slavniju prijateljicu, Nicole Kidman. No, Naomi je zvijezda za sebe i to joj nitko ne može osporiti. Karijeru je započela u Japanu, u koji je otišla ne bi li radila kao model, no ubrzo je shvatila da je talentiranija za glumu nego li za šetnje po pistama. Tako se vratila u Australiju, a potom je otišla i u Los Angeles gdje je 2001. dobila svoju prvu veliku ulogu - onu u kultnom filmu „Mulholland Drive“ redatelja Davida Lyncha. Od tada do danas Naomi je ostvarila brojne uspjehe. Spomenimo tako samo da je bila nominirana za Oscara za ulogu u filmu "21 gram" redatelja Alejandra Iñárritua kao i 2013. za ulogu u filmu "The Impossible".