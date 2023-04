Slava i taština: Najpoznatije celebrity svađe (od kojih neke traju već godinama)

Ah, te velike svađe slavnih. Koliko god ne želimo priznati, svi volimo pročitati zanimljive tračeve iz svijeta slavnih. A kako su slavne holivudske face isto ljudi, tako se isto svađaju s kolegama, pokazuju ljubomoru i međusobnu nesnošljivost.

Neke od poznatih svađa su završile tako što su se zvijezde pomirile i nastavile dalje s druženjima, dok su neki potpuno prestali zajedno raditi i nikada se nisu pomirili.

Izabrale smo neke zanimljive priče koje je pratio cijeli svijet, a jedna svađa je trajala 80 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Joan Crawford i Bette Davis

Kako drugačije započeti popis najpoznatijih svađa među slavnima nego s najlegendarnijom. Svađa između glumica Bette Davis i Joan Crawford bila je toliko snažna da su o njoj snimali serije i filmove. Rivalstvo između dviju holivudskih dama navodno je započelo 1935. godine zbog muškarca. Bette se na snimanju filma "Dangerous" zaljubila u kolegu Franchota Tonea, ali se Joan ubrzo udala za njega, čim je snimanje završeno. Bio je to početak svađe koje je trajala desetljećima, iako se brak Joane i Franchota raspao nakon pet godina. Često su se vrijeđale preko tabloida. Vrhunac se dogodio 1962. kada su zajedno snimale filma "Whatever Happened to Baby Jane?". Snimanje je bilo vrlo intenzivno, a svađale su se oko svega - veličine garderobe, honorara i tako dalje. Njihovo rivalstvo trajalo je sve do smrti, prva je umrla Joan Crawford 1977. godine, a Davis je preminula jedanaest godina kasnije.

Paris Hilton i Nicole Richie

Početak 2000-ih u svijetu showbizza bio je obilježen velikim prijateljstvom bogatih nasljednica Nicole Richie i Paris Hilton. Poznavale su se od djetinjstva i zajedno su 2003. sudjelovale u reality show "The Simple Life". No svađa između najboljih prijateljica dogodila se dvije godine kasnije i više nisu željele zajedno stati pred kamere. I javno su govorile o tome. Prema pisanju tadašnjih medija, Paris nije pozvala Nicole da s njom gostuje u emisiji "Saturday Night Live". A onda se Nicole odlučila osvetiti i na privatnoj zabavi prikazala je kućni porno film s Paris. Iako su svi pratili njihovu svađu, na kraju se pomirile i snimile novu sezonu showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kim Cattrall i Sarah Jessica Parker

Trebaju li glumice koje igraju prijateljice na malim ekranim biti super prijateljice u privatnom životu? Sigurno ne trebaju, ali Kim i Sarah Jessica su se svađale u privatnom životu. Glasine o vrlo lošem odnosu pojavile su se kada je Kim odbila sudjelovati u snimanju trećeg film "Seks i grad". Film nikada nije snimljen, a Kim je kasnije izjavila da je Sarah Jessica mogla biti ljubaznija prema njoj. Stvari su dodatno eskalirale 2018., kada je Sarah izrazila sućut svojoj kolegici nakon smrti brata, a Kim je na Instagramu objavila da joj Sarah nije ništa i da ne treba njezinu ljubav i podršku. Sarah Jessica Parker uvijek je u javnosti pozitivno govorila o Kim i iskazivala poštovanje prema njezinom radu, ali problemi sigurno postoje jer Kim Cattral nije sudjelovala u snimanju novih epizoda serije "Seks i grad" nazvane " And Just Like That".

Gwyneth Paltrow i Martha Stewart

Javna svađa između savršene američke domaćice i predstavnice novog životnog stila i modernog vremena započela je kada je glumica postala poduzetnica. Svađa između Gwyneth i Marthe počela je još 2014. kada se Martha ljutila zbog toga što je Gwyneth osnovala Goop i nije bila nježna. "Ona je filmska zvijezda. Da je sigurna u svoju glumu, ne bi pokušavala biti Martha Stewart", rekla je za časopis Porter. No onda su se dalje nastavile podbadati. Martha je objavila recept za pitu pod nazivom "svjesno spajanje" nakon što je Gwyneth objavila da se razvodi od supruga Chrisa Martina što je nazvala “svjesnim razdvajanjem”. Mjesec dana kasnije, Gwyneth je objavila recept za "zatvorsku tortu" aludirajući na Marthino vrijeme u zatvoru. Provela je pet mjeseci u zatvoru zbog utaje poreza. Iako su sada prošle godine i dalje postoji određena napetost u njihovom odnosu.

Elton John i Madonna

Sir Elton John i Madonna također su nekoliko godina imali javnu svađu, a sve je započelo 2002. kada je Elton kritizirao Madonninu pjesmu za film o James Bondu. I ne samo da mu se nije svidjela nego ju je proglasio "najgorom Bond pjesmom svih vremena". I nakon toga je javno nastavio omalovažavati pjevačicu, optužujući ju da ne pjeva uživo na koncertima. Sve je eskaliralo 2012. kada su oboje bili nominirani za originalu pjesmuu na Zlatnim globusima. Elton je rekao da pjevačica sigurno neće osvojiti nagradu, ali ju je osvojila. Madonna je kasnije naglasila da nema ništa protiv svog kolege: "Poznato je da se ljuti na mene, ne znam. On je briljantan i ja ga obožavam, a osvojit će neku drugu nagradu i ne osjećam se loše". Kako se čini, njihova svađa nikada nije završila.

Britney Spears i Christina Aguilera

Ovo je bila još jedna velika svađa 2000-ih, a Britney i Christine su tada bile velike pop dive. Poznavale su se još kao djeca dok su nastupale u The Mickey House Clubu, a sve je krenulo loše kako su im karijere rasle. Osim toga, šuškalo se i da postoji ljubavni trokut s Justinom Timberlakom. Od tada pa nadalje, dvije zvijezde nastavile su se međusobno napadati u tisku, a Christina je jednom Britney nazvala "izgubljenom djevojčicom koja očajnički treba vodstvo". No Christina je 2008. prekinula glasine o svađi. "Moralo je izgledati kao da se borimo jedna protiv druge, ali u stvarnosti, Britney je netko s kim sam se držala za ruku", rekla je. Danas su u dobrim odnosima, a Christina je 2018. objavila zajedničku fotografiju nje na Instagramu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Olivia de Havilland i Joan Fontaine

Svađa između Olivije de Havilland i njezine mlađe sestre Joan Fontaine epska je priča iz starog Hollywooda. Obje su bile uspješne glumice, ali su imale problem s međusobnom ljubomorom koja je možda proizašla iz toga što su 1942. bile nominirane za Oscara u istoj kategoriji. Obje su živjele vrlo dugo i nisu razgovarale 80 godina i uvijek su se potrudile da se ne sretnu na velikim svečanostima. Joan je umrla u 96. godini, a Olivia u 104. godini, ali nikad nisu riješile razmirice. Olivia je čak dala intervju za People kada je imala 100 godina i tada je pričala o njihovim sukobima. "Bila je briljantna osoba, vrlo nadarena, ali nije mogla dobro procijeniti situacije i ljude što je izazvalo puno problema u odnosima", rekla je za časopis.