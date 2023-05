Možeš li vjerovati? Ovako su slavne face izgledale prije mnogobrojnih tetovaža

Lady Gaga ima više tetovaža posvećenih svojim obožavateljima koji sebe nazivaju 'Little Monsters', odnosno Malim čudovištima. Pjevačica ima najmanje 21 tetovažu, među kojima su šapa čudovišta kao počast njezinim obožavateljima, 'Mother Monster' tetovaža, kako ona naziva sebe, kao i riječi 'Little Monsters'. Osim što je odala počast svojim obožavateljima, ima istetoviran i portret Davida Bowieja, jednog od njezinih glazbenih idola, i trubu u znak sjećanja na vrijeme kada je surađivala s kultnim pjevačem Tonyjem Bennettom na albumu 'Cheek to Cheek'.