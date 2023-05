Maja Oštro Flis, reporterka RTL-a i ovaj put će pomno pratiti događanja oko britanske kraljevske obitelji kao i što je dosad. Naime, upravo je Maja iz prve ruke pratila vjenčanje Meghan Markle i princa Harryja te poslije jubilej vladavine preminule kraljice Elizabete II. kao i njezin ispraćaj. I ovaj put Maja pakira kovčege te će gledateljima uživo prenositi barem dijelić atmosfere krunidbe britanskog kralja Charlesa. Maja će se iz Londona javljati u specijalnu emisiju RTL Danas koji će u zagrebačkom studiju voditi Ana Brdarić Boljat u subotu, 6. svibnja već od 16 sati na RTL-u.

Idealna prilika da Maju uhvatimo prije puta i saznamo pikanterije s kraljevskih dvora.

Ovo je već četvrti događaj vezan uz britansku kraljevsku obitelj koju pratite? Koji je dosad bio najuzudljiviji i zašto?

Svi su nekako posebni na svoj način, ali možda je vjenčanje Harryja i Meghan meni bilo najupečatljivije, prava ljubavna, bajkovita priča, i to u malom gradiću Windsor, gdje je vjenčanje i održano. Tko ne voli lijepu ljubavnu priču? Osim toga, i jubilej povodom 70 godina vladavine kraljice Elizabete je organizacijski, ceremonijalno, vizualno bio besprijekoran. Nikad se ništa ne prepušta slučaju.

Kako izgleda iza kamera vaš dan kada radite ovako važne događaje? Dižete se u 6, jurite cijeli dan?

Kako koji dan, ali da. Kada je bio posljednji ispračaj, digli smo se u 4 ujutro kako bi stigli do pozicije ispred Westminsterske opatije, gdje smo imali stalna uključenja. Grad bude blokiran, zatvoren, pola Londona smo propješačili, ali naviknuti smo. Dug je radni dan, ali zato smo tamo. Stignemo i nakon svega malo se opustiti, nešto pogledati, obići.

Ima li puno protokola kojeg morate poštivati ipak je riječ o britanskoj kraljevskoj obitelji? Je li hektika oko svega toga?

Točno se zna sve, kada i kako se pojavljuju članovi kraljevske obitelji, gdje su pozicije novinara, dokle mogu doći obožavatelji... Sve je to isplanirano do najsitnijeg detalja, svaki put me to iznenadi. Bude hektično, ali više zbog gužvi, zastoja, ograničenog kretanja zbog sigurnosnih razloga. Prošli put nas osiguranje iako smo imali dozvolu, nije pustilo do pozicije gdje smo trebali imati javljanje. Nema tu nagovaranja, onda smo stali usred neke ulice i odradili sve. To se događa stalno....

Imate li omiljenu anegdotu s bilo kojeg od putovanja u London dosad?

Imam ih jako puno, svašta se zna izdogađati... Prošli put, na ispračaju kraljice Elizabete, morala sam pregovarati termine javljanja uživo s kolegom iz Japana, koji ne zna engleski, ja naravno ne znam japanski... Trajalo je to neko vrijeme, uspjeli smo se nekako dogovoriti... Bilo je tu i princa Harryja, Williama koji su bili na metar od nas, pa zbog gužve nam upravo tada nemamo signala na uređaju za javljanje uživo, i tako... Ima tu svega, smijeha, lijepih uspomena, ali i stresa.

Kada biste mogli birati kojeg člana kraljevske obitelji biste voljeli 'privesti' na intervju 1 na 1 i zašto?

Možda bih voljela napraviti intervju s Kate Middleton. Ne pamtim da je dala neki iskreni, životni, veliki intervju. Puno zanimljivih pitanja mi pada napamet, sigurno bi bilo zanimljivo... Možda samo meni :)

Vaš sin Oliver možda je premali da gleda krunidbu, no hoćete li mu možda snimiti sve i pokazati što je to mama radila, 6. svibnja 2023.?

Oli će sigurno baciti oko na našu specijalnu emisiju, već zna da mama ide na put u London, ali ne zna detalje. Zna da budem ponekad na televiziji, ali ne čini mi se nešto posebno impresioniran. Pokazat ću mu poneku fotografiju, sigurno.