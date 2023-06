Ljubavni trokuti: Ove su žene šokirale svijet svojim prevarama

Afera američke miljenice Meg Ryan i zgodnog Russella Crowea punila je stupce danima. Iskre između ovo dvoje holivudskih glumaca počele su frcati početkom 2000. godine na setu akcijskog trilera "Proof of Life". U to vrijeme Meg je bila u braku s glumcem Dennisom Quaidom, no nije se uspjela obuzdati te je tako započela strastvenu aferu s Croweom. Tako je došlo do razvoda Meg i Denisa, a krajem iste godine i do prekida s Croweom.