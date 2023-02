Ljubav je nekad stvarno slijepa: Slavne dame koje su 'pale' na loše frajere

Dok mu je ona pred holivudskom elitom izjavljivala ljubav, on ju je besramno varao s nekoliko žena – tako bi se u jednoj rečinici mogao opisati brak oskarovke Sandre Bullock i njezinog bivšeg supruga Jessea Jamesa. Naime, glumica je 2005. mislila da je našla onog pravog. Bilo je to davne 2005. godine kada se udala za zvijezdu emisije "Monster Garage" te vlasnika tvrtke West Coast Choppers Jesseja Jamesa, no već 2010. godine par se razveo. Naime, krajem 2009. godine Sandra i njezin suprug uvukli su se u gorku bitku za skrbništvo nad njegovom kćeri Sunny, kojoj je Sandra bila maćeha, nakon što je njegova bivša supruga morala na šest mjeseci u zatvor zbog neplaćanja poreza. Osim što mu je pomogla tijekom višemjesečne bitke za kćer, Sandra je voljenom suprugu pomogla i u njezinu odgoju. Kada je 2010. godine dobila Zlatni globus za ostvarenje u filmu "The Blind Side", samozatajna glumica javno je pokazala koliko joj znači suprugova podrška. "Ne iznenađuje što se moj rad poboljšao otkad sam te upoznala, jer dotad nisam znala kako je to kad ti netko drži leđa. Hvala ti". Za istu je ulogu Bullock osvojila i Oscara, ali i nagradu SAG, za koju je također imala emotivni govor za svoga supruga. Bilo je to samo dva mjeseca prije nego što je časopis In Touch izbacio naslovnicu s njihovom fotografijom, naslovom "ultimativna izdaja" te ispovijesti dotične Michelle "Bombshell" McGee, koja je tada priznala aferu od godinu dana s dotičnim. Veći dio afere događao se dok je Sandra snimala spomenuti film, a ubrzo nakon izbijanja afere Sandra je otkazala londonsku premijeru zbog "osobnih razloga". On je nevjeru smatrao "normalnim dijelom života", no ubrzo se javno ispričao supruzi i djeci te se prijavio na rehabilitaciju kako bi pokušao spasiti brak. Ipak, dok je ponavljao koliko mu je žao, javile su se još neke žene s istom tvrdnjom o aferama, a jedna je trajala čak dvije godine. Mjesec dana nakon toga Bullock je prvi put snimljena tijekom planinarenja bez vjenčanog prstena, a nekoliko dana kasnije predala je papire za razvod.