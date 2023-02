Ne treba im muškarac: Najljepše slavne dame koje nisu u vezi i to im ne smeta

Lijepe, a solo

Čini se da slavne osobe imaju sve: dobar izgled, puno novca, lijepe kuće... Ukratko, imaju sve što požele, i još više od toga. No ljubav je nešto što se ne može kupiti novcem i ona ne pita je li netko slavan ili nije, pa dok neke slavne dame žive život iz snova sa svojim partnerom iz snova, neke su već dugo vremena same, iako imaju sve - uspješne su, a na izgledu im svatko može pozavidjeti. No, njima to ne smeta - one su same odlučile da im ne treba muškarac kako bi bile "potpune", a svoje vrijeme radije posvećuju sebi, svojoj obitelji i svojoj karijeri. Ove slavne dame nisu u vezama i prava su inspiracija ženama koje i dalje nisu pronašle "onog pravog" ili onima koje to ni ne žele.