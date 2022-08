Lica koja vrijede milijune: Slavni koji su 'masno' platili plastične operacije (makar ne bi rekli)

Michael Jackson je legenda pop glazbe i jedan od najuspješnijih pjevača svih vremena, no i kontroverzna ličnost uz koju se vežu mnogi tračevi i skandali. Od optužbi za pedofiliju, pa sve do brojnih estetskih operacija koje su mu podarile pomalo zastrašujuć izgled bijele lutke golemih ustiju. Naime, Michael je prvo dao izbijeliti kožu (iako to nikada nije javno priznao), a znamo da je operirao i usta, nos i jagodice lica, kao i očne kapke i obrve. Na operacije je tijekom svog života potrošio oko milijun dolara.