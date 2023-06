Filmska bajka: Ove slavne face partnere su upoznale 'kao u ljubavnom filmu'

Michael Bublé se vraćao s nastupa u Buenos Airesu kada je ugledao predivnu djevojku. Ušao je u auto i rekao svom djedu: "To je najljepša djevojka koju sam ikada vidio, i nikad je više neću vidjeti". Ta djevojka bila je njegova buduća supruga Luisana Lopilato. Kasnije te večeri, došla je na zabavu na kojoj je bio i on, no s drugim muškarcem. Kasnije se ispostavilo da joj je to samo prijatelj, no Luciana je mislila da je Michael gay. Ipak, ljubav je na kraju pobijedila, a par je u braku od 2011. godine i zajedno imaju troje djece.