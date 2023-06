Cipele su ostavili kod kuće: Kanye West i nova supruga po Los Angelesu šetaju samo u čarapama

Kontroverzni reper Kanye West koji se odnedavno predstavlja kao Ye, sa suprugom Biancom Censori bio je na ručku u poznatom lancu brze hrane u centru Los Angelesa. I to ne bi bilo ništa čudno, da Bianca i Kanye ili ti ga Ye nisu plijenili poglede svojim više no bizarnim outfitima. Pitamo se samo što je sljedeće? Oboje su bili od glave do pete u crnome. Kanye je odjenuo majicu s jastučićima u ramenima kako bi izgledao nabildanije na kojoj je pisalo POLIZEI (Policija), te crne tajice i čarape. I Kanye i Bianca izašli su bez cipela, točnije oboje su imali samo čarape na stopalima. Bianca je otišla još korak dalje, pa je imala samo majicu i hulahopke. Činilo se kao i da ne nosi donje rublje. Ne znamo je li to novi trend ili samo privlačenje pažnje, no pomalo je uznemirujuće.