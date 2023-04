Holivudski šarmeri: Nekad su osvajali srca žena diljem svijeta, a ovako izgledaju danas

Osim što su obilježili 80-te i 90-te godine prošlog stoljeća, ovi slavni holivudski glumci pojavljivali su se u gotovo svim najvećim filmovima svojih vremena. Izuzetno talentirani i šarmantni, svojom su pojavom obarali žene s nogu gdje god bi se pojavili.

Godine su prošle i oni više nisu u cvijetu mladosti, a neki su se i povukli iz svijeta šoubiznisa. Štoviše, mnogi od njih već se bliže devedesetima, ali i dalje zrače neodoljivom karizmom. Bez imalo sumnje, oni su bili i ostali najveći holivudski šarmeri svih vremena, a kako izgledaju danas pogledaj u nastavku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Warren Beatty

Popularni američki glumac, scenarist i redatelj Warren Beatty u mladosti je bio velika zvijezda, a osvojio je srca mnogih žena diljem svijeta. Zaradio je brojna priznanja i pozitivne kritike kao producent i zvijezda filma 'Bonnie i Clyde' iz 1967. godine koji je bio nominiran za deset Oscara, a upravo radi tog filma Beatty se smatra prethodnikom generacije Novog Hollywooda. Imao je buran ljubavni život i povezivali su ga s mnogim slavnim ženama, a od 1992. u braku je s glumicom Annette Bening s kojom ima i četvero djece.

Nick Nolte

Nick Nolte je tijekom 80-ih i 90-ih bio tiha ženska patnja, a mnoge će se pripadnice ljepšeg spola i danas s nostalgijom prisjetiti njegovog neobičnog šarma i karizme. Iza sebe ima zaista bogatu filmsku karijeru i utjelovio je mnoge sjajne likove, a neki od njegovih najznačajnijih filmova su ’48 sati', 'Gospodar plime', 'Tanka crvena linija' i 'Ratnik'. Nolte je imao prilično buran privatni život i borio se s ovisnošću o alkoholu, a ženio se čak četiri puta. Danas ipak vodi malo mirniji život i rijetko kad se pojavljuje u javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

John Travolta

Slavni holivudski šarmer John Travolta, osim glumom, bavio se i pjevanjem i plesanjem, a slavu je stekao krajem 70-ih godina prošlog stoljeća filmovima 'Groznica subotnje večeri' i 'Briljantnin'. Nakon toga, karijera mu je procvala, a dobio je i glavnu ulogu u kultnom filmu Quentina Tarantina, 'Pakleni šund'. Bio je 29 godina u braku s glumicom Kelly Preston koja je preminula od raka dojke 2020. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Robert Redford

Legendarni holivudski glumac i plavokosi ljepotan Robert Redford svoju je bogatu filmsku karijeru započeo već krajem pedesetih godina, a slavu mu je donio vestern iz 1969. godine 'Butch Cassidy and the Sundance Kid', u kojem je glumio uz Paula Newmana. Nakon toga, postao je idol mnogih žena, a mnogi ga pamte po romantičnom filmu 'Djevojka koju sam volio' u kojem mu je partnerica bila glumica Barbara Streisand. Sredinom sedamdesetih, Redford je bio jedan od najpopularnijih holivudskih glumaca, no nastavio je glumiti i kad je ušao u srednju dob. Glumio je uz Meryl Street u filmu 'Moja Afrika', kao i u seks drami 'Nemoralna ponuda', s Demi Moore. Od 1958. do 1985. bio je u braku s povjesničarkom i aktivisticom Lolom Van Wagenen s kojom je dobio i četvero djece. Svoju drugu suprugu, Sibylle Szaggars, upoznao je 1996. godine, a u braku su od 2009. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

David Hasselhoff

Slavni američki glumac David Hasselhoff, poznatiji pod nadimkom 'The Hoff', prošle je godine proslavio svoj 70. rođendan, a u devedesetima je bio velika zvijezda. Popularnost je stekao ulogom Mitcha Buchannona u kultnoj seriji 'Baywatch', no kako to obično biva, sa slavom stižu i brojni problemi pa se tako glumac godinama borio i s ovisnošću o alkoholu. Hasselhoff iza sebe ima dva propala braka, a 2018. godine oženio se 28 godina mlađom manekenkom Hayley Roberts.

Clint Eastwood

Velika holivudska legenda, Clint Eastwood, jedan je od najuspješnijih glumaca i redatelja svih vremena, a njegova bogata karijera traje već dulje od 60 godina. Glumac koji je obilježio 20. stoljeće danas ima 92 godine i možemo sa sigurnošću reći da je postao i svojevrsna ikona pop kulture. Proslavio se vesternima, a najpoznatiji je po ulogama antijunaka i 'žestokih momaka'. Utjelovio je inspektora Harryja Callahana u filmovima 'Prljavi Harry', a posljednjih nekoliko desetljeća više se posvetio režiranju i produciranju filmova. Za svoj rad je primio brojne nagrade i priznanja, a Oscare su mu donijeli filmovi 'Nepomirljivi' i 'Djevojka od milijun dolara'. Kad je riječ o njegovom privatnom životu, Eastwood je od svoje mladosti bio veliki ženskar pa tako danas iza sebe ima i burnu ljubavnu prošlost. Ženio se dva puta i ima osmero djece, a njih petero navodno je dobio s ljubavnicama.

Kevin Costner

Talentirani i pomalo samozatajni holivudski glumac i redatelj Kevin Costner u mladosti je bio pravi ljepotan, a mnoge žene ni dan danas ne mogu odoljeti njegovom šarmu. Režirao je mnoge filmove u kojima je glumio, a 'Ples s vukovima' iz 1990. godine donio mu je dva Oscara. Karizmatični je glumac utjelovio i Robin Hooda, kao i tjelesnog čuvar u filmu 'The Bodyguard' u kojem mu je partnerica bila glazbena diva Whitney Houston, no pojavio se i u mnogim drugim sjajnim filmovima. Glumac je imao buran ljubavni život i navodno je ljubio i mnoge slavne ljepotice poput Michelle Pfeiffer, Elle MacPherson i Mire Sorvino, a pred oltar je stao dvaput. U prvi brak ušao je vrlo mlad, 1978. godine, sa svojom djevojkom Cindy Silvom s kojom ima i troje djece. Njihovu bračnu idilu narušile su glasine o Costnerovim izvanbračnim aferama pa se bar odlučio razvesti 1994. godine. Desetak godina kasnije, glumac se ponovno vjenčao, i to s 19 godina mlađom modnom dizajnericom Christine Baumgartner. Par ima troje djece.

Richard Gere

Holivudski glumac i zavodnik Richard Gere u devedesetima je mamio uzdahe mnogih žena, a proslavio se romantičnim komedijama među kojima su najpoznatije 'Zgodna žena' i 'Odbjegla nevjesta' u kojima mu je partnerica bila glumica Julia Roberts. Dugi je niz godina imao status seks simbola i nerijetko se nalazio na lista najpoželjnijih muškaraca na svijetu, a osim glumom, Gere se bavio i glazbom te humanitarnim radom. Glumac iza sebe ima dva propala braka među kojima je i onaj s manekenkom Cindy Crawford, a 2018. godine se vjenčao s 33 godine mlađom aktivisticom Alejandrom Silva.