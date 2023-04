Nismo imale pojma: Ove slavne dame zapravo su jako visoke

Jesi li znala?

Postoje određena poznata lica od kojih očekujemo da su super visoka - od modela koji se obično angažiraju zbog njihove iznadprosječne visine, pa sve do sportaša, pogotovo košarkaša, i nekih glumaca. Ali tu su i one slavne osobe za koje se uvijek iznenadimo kad saznamo da su iznadprosječne visine, posebno kada ih vidimo da stoje pored nekoga tko, pored njih, izgleda vrlo nisko. U nastavku smo izdvojile slavne glumice, manekenke, sportašice i pjevačice čija nas visina uvijek iznenadi - od Karlie Kloss do Khloé Kardashian.