Jači od svih prepreka: 10 najdugovječnijih parova Hollywooda

Iako nisu u braku, ovaj slavni par jedan je od simbola prave holivudske ljubavi. Vole se od 1983., a do danas izgledaju zaljubljeno jednako kao i prvog dana. Prije negoli je pala na Russellov šarm, Goldie Hawn je od 1969. do 1976. godine bila udana za Gusa Trikonisa, a od 1976. do 1982. za Billa Hudsona. Od 1979. do 1983. i Russell je bio u braku sa Season Hubley, s kojom je dobio sina Bostona. Možda svoju vezu nikada neće ozakoniti, no njima nisu potrebni ni oltar ni izmjena bračnih zavjeta da bi bili sretni.