Jennifer Lopez došla je podržati supruga Bena na premijeru i naravno otela svu pažnju

Zvijezda serije 'How To Get Away With Murder' definitivno je donijela dašak šljokica na crveni tepih. Viola je doslovno blistala u zelenoj haljini sa šljokicama, a oduševila nas je njezina torbica- mala šljokičasta košarkaška lopta. Ne znamo što stane u nju, ali je totalno drugačija i zbilja posebna.