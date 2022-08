A mislili smo da imaju ljubav iz bajke: Celebrity prekidi koje nitko nije očekivao

Prije nekoliko nas je dana šokirala vijest da su dogogodišnji golupčići, Shakira i Gerard Piqué prekinuli svoju vezu i to zbog nogometaševe prevare. Zajedno su bili više od desetljeća, a imaju i dvojicu sinova, Milana (9) i Sashu (7). Navodno je svemu došao kraj jer je Gerard varao vatrenu Kolumbijku s 20-godišnjom manekenkom. Trenutno je cijeli svijet u čudu kako bi bilo koji muškarac mogao iznevjeriti ženu poput Shakire, a sve zbog prolazne avanture, no eto – i to se dogodilo.