Najljepša Njemica svijeta slavi rođendan: Usponi i padovi Heidi Klum

Supermodel, TV voditeljica, producentica i poduzetnica – sve je to prekrasna Heidi Klum koja 1. lipnja slavi rođendan. Ova svima znana plavuša iz Njemačke osvojila je modni svijet 1998. pojavivši se na naslovnici slavnog časopisa Sports Illustrateda, a od tada do danas je izgradila pravo modno carstvo, zaradila milijune koji sada sjede na bankovnom računu, proživjela razvod i neslavnih propasti veza, postala majka i uz sve to nama i dalje ostala jedna od omiljenih manekenki svijeta.

Heidi je odrasla u Zapadnoj Njemačkoj, a i otac i majka bavili su joj se beauty industrijom. Otac joj je imao vlastitu kozmetičku kompaniju, dok je majka bila frizerka. Sama Heidi je cijelo djetinjstvo planirala upisati studij modnog dizajna, no na kraju je sudbina htjela da ona nosi tuđe kreacije na modnim pistama, a ne da izlaže svoje. Tako je 1992. prvi puta pobijedila na izboru ljepote u Njemačkoj te joj je ponuđen unosan modeling ugovor s agencijom iz New Yorka. Nakon što se 6 mjeseci premišljala bi li prihvatila ponudu, Heidi je odselila u New York u ranoj tinejdžerskoj dobi – i tada se sve promijenilo.

Čim je došla u SAD počela je redati uspjeh za uspjehom. Njezinim su izgledom svi bili oduševljeni, a dokaz tomu je i činjenica da je Heidi na početku tisućljeća postala prva Njemica koja je prošetala pistom Victoria's Secreta i postala ambasadorica brenda. Upravo je rad za taj slavni brend izazovnog donjeg rublja Heidi donio masovnu popularnost i planetarnu slavu. Forbes procjenjuje da je u samo prvih deset godina svog rada za taj brend zaradila oko 20 milijuna dolara šećući u oskudnim krpicama s potpisom Victoria's Secreta. Postala je znana kao europska ljepotica savršenog lica i bujnih grudi, a iako je nosila mnoge revije slavnih modnih marki, niti jedna njezina suradnja nije doživjela toliku popularnost kao ona s Victoria's Secretom.

Osim talenta za seksi šetnju po modnim pistama, iznenadila bi se i činjenicom da je Heidi u svojoj karijeri bila nominirana za čak 6 Emmy nagrada i to za vještine TV voditeljice. Naime, od 2008. do 2013. Heidi je radila kao voditeljica i dio žirija u reality showu „Germany's Next Topmodel“ i „Project Runaway", a stručnjaci su se složili da je blistala u svakoj TV ulozi koju je prihvatila. Njezina su je karizma i simpatičnost učinili omiljenom kod publike, pa se uskoro Heidi počela baviti i PR-om. Postala je zastupnica McDonald'sa i Volkswagena, a 2009. je postala i službeno lice Barbie lutkice. Odnosno, u stvarnom životu je glumila Barbie lutku povodom 50. godišnjice stvaranja te slavne igračke za djevojčice.

Okušala se i u glumi pa se tako pojavila u „Seksu i gradu“, "Očajnim kućanicama“ i „Parks and Recreation“, a glumila je i u kino hitovima „Ocean's 8“ i „The Devil Wears Prada“. Od 2013. do 2020. sve se manje pojavljivala na modnim pistama, a sve je više vremena provodila kao članica žirija slavnog reality showa „America's Got Talent“.

Iako ju je na poslovnom planu oduvijek pratio isključivo uspjeh, na ljubavnom baš i nije bilo tako. Naime, Heidi je imala više no jednu propalu vezu i aferu, no nikada nije dopustila da joj to trajno poljulja vjeru u ljubav. 1997. se tako udala za stilista Rica Pipina, a s njim je ostala sve do 2002. Godinu dana kasnije započela je strastvenu aferu s talijanskim milijarderom Flaviom Briatoreom s kojim je ostala trudna. No, čim je najavila trudnoću par je prekinuo, a ona se s trbuhom do zuba bacila u naručje glazbenika Seala.

Seal je bio njezina najdugovječnija ljubav, a kći Leni čiji je biološki otac Flavio, Seal je priznao kao svoju kćer, a talijanski playboy nikada nije odigrao ulogu oca u cijeloj toj priči. Nakon Lenina rođenja, Seal i Heidi su se zaručili, a vjenčali godinu dana kasnije. Zajedno su dobili troje biološke djece, a svake godine, na godišnjicu braka, ovaj ludo zaljubljeni par bi pred prijateljima i rodbinom obnavljao svoje vjenčane zavjete.

Ipak, ništa im to nije pomoglo da bi sačuvali svoju ljubav. Nakon 7 godina braka, 2012. su najavili razvod, a cijeli postupak konačno je bio finaliziran 2014.

Heidi je utjehu pronašla prvo u svom zaštitaru, Martinu Kirstenu, a zatim u Vitu Schnabelu s kojim je bila u vezi tri godine. U svibnju 2018. Heidi je svijetu pak dala do znanja kako ljubi gitarista grupe Tokio Hotel, Toma Kaulitza, za kojeg se u konačnici i udala u kolovozu 2019. na jahti u Italiji. Iako se jedno vrijeme šuškalo kako par u braku ima problema, na kraju se ispostavilo da su to samo ružni tračevi. Heidi se tako čini nikad sretnija no ikad, a mi moramo priznati kako blista više no ikad dosad. Ostvarena je i u privatnom i u poslovnom smislu te jednostavno zrači zadovoljstvom.