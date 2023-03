Zbogom ćelavosti: Slavni muškarci koji (ne) skrivaju da su presadili kosu

Kada bismo mogli birati, svi bismo mi najradije imali divnu, gustu kosu koja nikada ne ispada. No stvarnost je nešto drugačija, a brojni se ljudi suočavaju s problemom gubitka kose, bilo zbog genetike, stresa, hormona ili nekog drugog poremećaja. Ispadanje kose sve je češći problem, a on ne zaobilazi ni slavne osobe koji, baš poput običnih ljudi, krenu ćelaviti prije vremena ili im se kosa jednostavno prorijedi.

Srećom, danas postoji rješenje za gotovo svaki problem, a za svakoga tko se bori s gubitkom kose, tu je transplantacija ili presađivanje kose. Proces je to za koji se odlučuju mnoge slavne osobe kako bi imale bujnu kosu i kako bi što bolje izgledale, a dok neki javno progovaraju o tome, drugi mudro šute. Ipak, transplantacija kose definitivno je vidljiva ako usporedimo fotografije prije i poslije.

A ovaj problem imali su i brojni slavni muškarci - i domaći i strani, pa su ga odlučili brže-bolje riješiti transplantacijom - u nastavku smo izdvojile neke čija je promjena itekako očita, a koji su danas definitivno puno zadovoljniji sa svojom frizurom.

Elton John

Legendarni pjevač Elton John bio je na presađivanju kose jer je još u sedamdesetima počeo gubiti kosu, a do 30. godine već je bio potpuno ćelav. Početkom devedesetih podvrgnuo se transplantaciji kose, a prije operacije nosio je periku kako bi prikrio ćelavost. A ako usporedimo sliku iz sedamdesetih i kako pjevač izgleda danas, razlika je itekako vidljiva.

John Travolta

Iako je sada ćelav, i glumac John Travolta podvrgnuo se transplantaciji kose još 2014. godine. Glumac poznat po ulogama u "Paklenom šundu" i "Briljantinu" u mladosti je imao gustu crnu kosu koju je jedno vrijeme i puštao, no onda ju je počeo gubiti, najviše sprijeda, što se vidi na lijevoj slici iz devedesetih. A na desnoj slici iz 2018. vidi se da je glumac malo popravio svoju liniju kose i da mu je kosa sprijeda puno gušća.

Mel Gibson

A neznatna promjena vidljiva je i na kosi glumca Mela Gibsona. Legendarni glumac u osamdesetima je imao dugu, gustu kosu, no onda ju je u devedesetima počeo gubiti, što je vidljivo na lijevoj slici. Nakon desetak godina podvrgnuo se transplantaciji kose koja mu je pomogla da zadrži gustoću, no promjena je vrlo suptilna i linija kose mu izgleda potpuno prirodno.

David Beckham

Bivši nogometaš David Beckham u mladosti je obožavao eksperimentirati s različitim frizurama - nosio je skroz kratku kosu, popularnu "Beckhamicu", ali i nešto dulju kosu u repu. Pa iako svoju transplantaciju nikada nije javno priznao, promjena je itekako vidljiva - na lijevoj slici iz 2011. ima puno drugačiju liniju kose nego na desnoj slici iz 2022., gdje mu je kosa puno gušća.

Sylvester Stallone

Poznatom glumcu Sylvesteru Stalloneu koji se proslavio ulogom boksača "Rockyja" estetske korekcije nisu strane, a iako nije gubio kosu, odlučio ju je presaditi kako bi popravio liniju kose. Ako usporedimo njegove fotografije prije i poslije, u devedesetima mu je linija kose bila smještena puno više nego što je danas.

Elon Musk

Izvršni direktor Tesle, Starlinka i Twittera i najbogatija osoba na svijetu, Elon Musk, također se navodno podvrgnuo presađivanju kose, iako sam to nije nikada potvrdio. Još u mladim danima, krajem devedesetih, počeo je ćelaviti, a vjeruje se da je prvu transplantaciju kose imao davne 2002. godine. No ako usporedimo njegovu kosu na lijevoj slici iz 2004. i na desnoj iz 2021., razlika je itekako vidljiva.

Nicolas Cage

Najpoznatiji slučaj presađivanja kose kod slavnih je onaj glumca Nicolasa Cagea. Ovaj oskarovac u mladosti je imao gustu kosu, no s vremenom ju je počeo gubiti te je presađivanjem kose odlučio vratiti svoj mladenački izgled. Iako nikada nije govorio o tome, promjena je vidljiva - na lijevoj slici iz 2002. vidi se koliko je kose izgubio, no danas je vratio liniju kose kakvu je imao prije.

Tony Cetinski

Guste kovrče i duga kosa obilježili su početak njegove karijere, no s vremenom je i glazbenik Tony Cetinski počeo gubiti kosu. Neko je vrijeme živio s time, no onda se krajem 2021. podvrgnuo transplantaciji kose, a njegove su se kovrče sada ponovno vratile. Priznao je da je to nešto o čemu je već dugo razmišljao i da je sretan što nije morao otići izvan granica, a otkrio je i da je proces bolan, no da se veseli rezultatima.

Husein Hasanefendić Hus

A prije pet godina kosu je presadio i zagrebački gitarist i skladatelj, osnivač Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus. Na ovaj se postupak odlučio u 66. godini života, a kirurzi su mu samo nadopunili dijelove vlasišta na kojima mu je kosa bila prorijeđena. Kako je i sam rekao jednom prilikom, na to se odlučio jer smatra da je za javnu osobu pristojan izgled izraz poštovanja prema publici, a otkrio je i da se nakon transplantacije puno bolje osjeća.

Sandi Pego

Domaći Tiktoker i influencer Sandi Pego također se podvrgnuo presađivanju kose, a na svom je Instagram profilu otvoreno progovorio o tome i svojim je pratiteljima odgovorio na razna pitanja. "Kako mičete madeže tako i transplantirate kosu, to je normalno i ako nekoga to muči i jedan posto mislim da bi to trebao napraviti ukoliko je u mogućnosti", rekao je Pego u jednom od svojih Instagram storyja.