Godine im bolje stoje: Celebovi koji izgledaju bolje nego u mladosti

Možda je do frizure, možda do šminke, a možda do godina. Što god da je u pitanju, pjevačica Sheryl Crow danas, u dobi od 61 godine, izgleda sjajno i nije nimalo nalik sebi s 32 godine, koliko je imala kada je snimljena prva slika. Izgleda puno bolje nego na početku karijere, a do danas je izdala 11 studijskih albuma, prodala više od 50 milijuna albuma diljem svijeta i osvojila devet Grammyja.