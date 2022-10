Ovim su glumicama govorili su da su preneugledne da bi uspjele, a pogledaj ih sad!

Winona Ryder obilježila je 1990-e, ali prije svog velikog uspjeha borila se s prihvaćanjem vlastitog izgleda i to zato što su joj agenti govorili kako je "prečudna" da bi uspjela dobiti veće filmske uloge. To je dovelo do toga da bude kronično nesigurna sama u sebe, no sreća joj se preokrenula te je postala sinonim za atipičnu holivudsku ljepoticu i djevojku iz susjedstva.