Djelovalo je kao ljubav, ali... Ovih 10 glumačkih parova ustvari se ne podnose

Slavni glumački par iz hvaljene serije "Castle" u stvarnosti nije ni blizu toliko prisan kao na televiziji. Naime, poznato je kako su se tijekom cijelog snimanja serije "Castle" Fillion i Katić svađali, izbjegavali i ignorirali. Među njima je došlo do takvog raskola da su se pojedine scene morale snimati odvojeno, na različitim setovima, samo kako se njih dvoje ne bi sretalo. Navodno je do raskola došlo zbog njihovih nepomirljivih razlika u karakterima - Katić je navodno na setovima uvijek izigravala pravu divu, a Fillion to nije podnosio. Tako je došlo do toga da se zamrze te u konačnici stalno usporavaju snimanje serije. U konačnici je ova situacija rezultirala time da je Katić napustila seriju.