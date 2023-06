Danas su poznati globalno i imaju milijune, a nisu uspjeli završiti ni srednju školu

Obožavatelji često zaborave da su čak i najpoznatiji glumci i pjevači imali život prije nego što su postali slavni. Išli su u školi, imali tinejdžerske probleme, a neki od njih izuzetno težak početak. Siromaštvo i probleme u obitelji te zbog toga nisu imali isti put kao i većina ljudi.

Takve životne priče su se odrazile i na školovanje. Mnoge slavne osobe nisu stigle završiti školu, zbog problema su neki čak morali i odustati. No nisu odustali od svojih snova i to je ipak najvažnije. Nastali su raditi, probijati se u svijetu umjetnosti i na kraju su našli vrlo uspješan put. Iako nisu stigli završiti srednju školu ipak su dokazali su da su pametni, talentirani, ali i vrlo uporni.

Jay-Z

Svi ga znaju kao jednog od najpoznatijih i najbogatijih repera svih vremena, no kao dijete se je jako borio u školi. Kao tinejdžer uopće nije bio zainteresiran za školu, nije se trudio i upleo se u loše poslove vezane za drogu pa je čak i dilao je. Takav život doveo ga je do toga da zauvijek napusti srednju školu u Brooklynu u New Yorku. No glazba ga je ipak odvela na potpuno drugačiji put i danas je među najbogatijim zvijezdama u Americi, a oženjen je s Beyonce koja je također jedna od najvećih zvijezda i pjevačica današnjice. Njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na više od dvije milijarde dolara i jedan je od najutjecajnijih ljudi današnjice.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence je jako uspješna i vrlo talentirana glumica koja sigurno nije pokazala sve što može. Iako ima samo 32 godine osvojila je Oscara, a najmlađa je glumica s četiri nominacije za istu nagradu. No iako je danas izuzetno uspješna i jedna od najplaćenijih glumica, njezin put do uspjeha nije bio klasičan. Nije završila srednju školu, kako je sama rekla željela se samo baviti s glumom i krenula je u tom smjeru te je s 14 godina napustila školu. Vrlo brzo je došla na sam vrh jer je prvi put nominirana za Oscara kada je imala samo 20 godina.

Katy Perry

Ona je također jedna od najuspješnijih žena u svijetu glazbe, ali i kao druge zvijezde s ovog popisa nije završila srednju školu. Kao dijete često nije išla u školu i imala je poduke kod kuće, a s vremenom je napustila školu i nikada nije ni završila srednju školu. No kako je sama priznala nije jako sretna zbog toga jer je tijekom godina osjetila da joj nedostaje određeno obrazovanje. Stoga u odrasloj dobi često poseže za knjigama kako bi više naučila i saznala ono što je zanima.

Harry Styles

Harry Styles danas je jedan od najvećih pjevača, obožavaju ga mlađe, ali i starije generacije. No srednju školu nije završio jer je odabrao glazbu. Karijeru je započeo u boy bendu One Direction, a toliko su bili popularni da naravno da nije imao vremena za srednju školu. Danas samostalno puni najveće stadione i njegova vrijednost se procjenjuje na 150 milijuna funti.

Al Pacino

Al Pacino je jedan od najvećih glumaca svih vremena, a filmovi u kojima je glumio su klasici. Osim toga je bio i vrlo ugledan kazališni glumac. No njegov put nije bio jednostavan i klasično isprepleten školovanjem. Pohađao je High School of the Performing Arts u New Yorku, što je vrlo prestižna škola. Iako je želio biti glumac i glumu shvaćao vrlo ozbiljno, ipak klasično školovanje nije bilo za njega. Pao je svaki predmet koji je pohađao osim engleskog. Kao rezultat toga, Al je napustio srednju školu u drugom razredu i posvetio se glumi s punim radnim vremenom.

Hilary Swank

Lijepa glumica je i dobitnica Oscara i ima izuzetnu karijeru, ali nije se klasično školovala. Srednju školu je napustila sa 16 godina, a kasnije je rekla da žali zbog toga."Nisam ponosna na to što sam napustila školu. No ti se ipak dogodilo. Mislim da je škola jako važna", izjavila je kada je već bila velika zvijezda.