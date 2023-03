Uspješni, slavni i obrazovani: Najpametnije holivudske zvijezde

O svakom poslu postoje mnoge predrasude, a posebno je to tako kada su ljudi izloženi javnosti. Tako isto postoje mnoge predrasude vezane za holivudske glumce. Posebno ako su velike zvijezde - nisu se posebno trudili, gluma je lagana i ništa ne rade i uvijek im je lako.

No gluma je vrlo zahtjevan i ozbiljan posao, glumci vrlo teško dobivaju uloge i moraju proći puno audicija na kojima često budu odbijeni. Osim toga, mnogi od njih su vrlo obrazovani i uz glumu su se školovali i puno učili u drugim područjima. U holivudskom svijetu ima puno upravo takvih glumca, a mi smo izdvojili samo neke. Neki od njih su prava iznenađenja jer imaju vrlo ozbiljne znanstvene karijere.

Lisa Kudrow

Kudrow je diplomirala biologiju na uglednom sveučilištu Vassar i nakon toga počela je radi s ocem, svjetski poznatim stručnjakom za glavobolje, na studiji o vrstama glavobolja. No šest mjeseci nakon toga ipak je odlučila pokušati ostvariti glumačku karijeru. Učinila je to jako uspješno i postala Phoebe u seriji "Prijatelji", lik koji svi znaju i obožavaju trideset godina od nastanka serije.

Natalie Portman

Natalie Portman nije samo uspješna holivudska glumica i dobitnica Oscara nego i vrlo obrazovana žena koja je objavila dva članka u znanstvenim časopisima. Iako je svoju glumačku karijeru započela s 12 godina uz glumačku karijeru dobila je diplomu iz psihologije na Harvardu, a potom se školovala na Židovskom sveučilištu u Jerusalemu. Uz sve to nizala je velike uloge, a govori i nekoliko jezika.

Nolan Gould

"Moderna obitelj" mnogima je najdraža serija humoristična serija ikad snimljena. Vjerojatno zato što su apsolutni svi likovi šarmantni, od velikih do malih. Jedan od njih je i lik Luke Dunphy, dječak koji nije uvijek jako bistar. No glumac Nolan Gould koji ga je glumio je u stvarnom životu bio je vrlo različit od tog smušenog dječaka. Nolan je izuzetno pametan i srednju školu završio je s 13 godina jer je želio slušati online predavanja s fakulteta. U show Ellen DeGeneres otkrio je da je član Mense i da ima kvocijent inteligencije 150.

Mayim Bialik

Mayim Bialik najpoznatija je po ulozi u humorističnoj seriji "Teorija velikog praska" u kojoj glumi neurobiologinju. No ova glumica nije morala previše glumiti jer je u stvarnom životu ima doktorat iz neuroznanosti. Bialik je 2000. godine diplomirala neuroznanost na Sveučilištu u Kaliforniji. No pet godina kasnije odlučila je prekinuti znanstvenu karijeru kako bi se ostvarila u glumačkom pozivu. To je uspjela kao super pametna Amy Farrah Fowler u "Teoriji velikog praska", ali je ipak 2007. godine doktorirala neuroznanost specijaliziravši se za opsesivno-kompulzivni poremećaj kod adolescenata.

Emma Watson

Emma Watson je odrastala pred gledateljima kao dio filmskog serijala o megapopularnom čarobnjaku Harryju Potteru. No bez obzira što je već kao tinejdžerica bila jako slavna ipak je pazila na svoje obrazovanje. Na Sveučilištu Brown diplomirala je englesku književnost 2014. godine, no i dalje je nastavila studirati na Oxfordu. Čak je te godine prestala snimati te se potpuno posvetila školovanju. Kasnije se, uz glumu, uključila u aktivističke vode te je postala UN-ova ambasadorica dobre volje.

Kate Beckinsale

Engleska glumica Kate Beckinsale ostvarila je veliku karijeru, a cijeli svijet ju je upoznao kada je snimila spektakl "Pearl Harbor" s Benom Affleckom. Danas je gledatelji najviše pamte po ulozi vampirice Selene u filmu "Underworld" i nastavku "Underworld: Evolution". No ova lijepa glumaca oduvijek je voljela puno čitati, studirala je francusku i rusku književnost na Oxfordu, a još uvijek tečno govori francuski, ruski i njemački, a 2022. je nekoliko mjeseci živjela u Zagrebu gdje je snimala film.