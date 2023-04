Charlize Theron nas je još jednom oduševila, a evo i zašto

Charlize Theron definitivno je žena i glumica koja nas neprestano oduševljava. Osim što je jedna od najljepših žena svijeta, preživjela je osobnu tragediju jer je njezina majka nakon višegodišnjeg maltretiranja u samoobrani ubila Charlizeinog oca, alkoholičara. No, Charlize je iz tragedije izašla jača i ostvarila zavidan uspjeh u Hollywoodu. No, čini se da je i dalje itekako prizemljena. U moru slavnih faca koji svugdje idu s tjelohraniteljima i ne daju nikome da im priđe, Charlize čini se živi posve 'običan' život. Paparazzi su je uhvatili u Disneylandu gdje je provela dan sa svojom posvojenom djecom. Iako je Charlize posvojila sina Jacksona i kćer August, njezin sin se izjasnio da se osjeća poput djevojčice pa ga Charlize tako i odgaja. No, pustimo li sve to, Charlize je pokazala da je baš poput drugih, a ne 'umišljena zvijezda'. S obitelji je uživala u zabavnom parku, kupovala, ali i 'teglila' sve stvari svojih klinaca. Zvuči poznato, zar ne?