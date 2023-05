Celebrity Blizanci koji dokazuju da se radi o najkompleksnijem znaku Zodijaka

Kanye West je danas definitivno jedna od najkontroverznijih figura svijeta show businessa. Ovaj horoskopski Blizanac iznimno je poduzetan i posoban, ali i spreman šokirati javnost svojim stavovima. Od toga da je bio opsjednut Kim Kardashian godinama te ju je u konačnici i oženio (ali se i razveo), pa sve do toga da želi postati američkim predsjednikom - Kanye svojim postupcima i izjavama nerijetko šokira, no to mu samo pomaže pri održavanju popularnosti. Danas mega uspješni glazbenik, producent i dizajner, Kanye se smatra ikonom američke popularne kulture 21. stoljeća, a unatoč tome što mnogi misle kako se malo 'izgubio' na svom putu te više ne zna najbolje prosuditi što je najbolje za njegov imidž, činjenica je da bogatstvo ovog 45-godišnjaka nikada nije bilo veće. Naime, procijenjuje se na čak 2 milijarde dolara!