Slavni buntovnici: Tko su najzločestiji dečki Hollywooda?

Robert Downey Jr. danas je miran obiteljski čovjek i velika filmska zvijezda, no nekoć je bio znan kao buntovnik sklon opijatima i tučnjavama. Njegova ga je ovisnost o alkoholu u ranim danima slave skoro dovela do financijskog i poslovnog kraha, no srećom, uspio je izvući te je uspio izgraditi uspješnu karijeru. Danas je Robert Downey jedan od najplaćenijih glumaca holivudske A-liste te je nebrojeno puta progovorio o tome kako je zahvalan na svojim problemima iz mladosti jer su ga oni pretvorili u osobu kakva je danas.