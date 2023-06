Kažu da novac ide na novac: Ove slavne i bogate dame udale su se za miljardere

Svijet bogatih i slavnih uvijek je fascinirao ljude i svi vole čitati i pratiti nove ljubavi, vjenčanja, ali i razvode. Bogati ljudi su poput nas, ali imaju jednu stvar koja ih izdvaja od većine. Novac ima daje slobodu da žive život prema svojim pravilnima, ali i da imaju najljepše i najglamuroznije stvari u svojim životima.

Ove žene bila su bogate i slavne i cijeli svijet je znao njihovo ime. No onda su se udale za muškarce koji svoje bogatstvo procjenjuju na milijarde. Neke od njih poput Salme Hayek su se čak osvrnule na komentare da su se udale zbog novca.

Salma Hayek Pinault

François-Henri Pinault jedan je od najvećih modnih mogula na svijetu, a 2009. oženio se slavnom 'džepnom Venerom' Salmom Hayek koja je postala još bogatija. Zajedno imaju kći Valentinu Palome. Pinault je na čelu Keringa, matične tvrtke koja u svom vlasništvu ima najprestižnije brendove poput Gucci, Balenciagu i Saint Laurent. Pinault i njegova obitelj nadziru puno velikih modnih brendova i zbog toga je uvijek među najbogatijim milijarderima. Trenutno se njegova neto vrijednost kreće oko 40 milijardi dolara. Hayek i Pinault su zajedno od 2006., ali Hayek je rekla da se u početku nije htjela udati za Pinaulta. "Bilo je to poput intervencije. Mislim da nikada nisam ispričala ovu priču, ali samo su me odveli u matični ured. Svi su sudjelovali u tome - moji roditelji i brat. Svi su se urotili protiv mene jer sam imala strah od braka", izjavila je svojedobno za Glamour. No kasnije se osvrnula i na priče da se udala samo zbog bankovnog računa. "Kada sam se udala za njega, svi su govorili da sam se udala zbog novca. Mogu misliti što hoće. Petnaest godina smo zajedno i naša ljubav je jaka", izjavila je u podcastu Daxa Sheparda.

Jami Gertz

Glumica Jami Gertz poznata je po ulogama u mnogim filmovima i serijama, ali udaja za biznismena Tonyja Resslera odvela ju je u svijet milijardera. Ressler je milijarder, suosnivač Ares Managementa, tvrtke za upravljanje imovinom, a njegova neto vrijednost iznosi oko 7 milijardi dolara. Dok se njezina imovina procjenjuje na oko 3 milijarde dolara. Imaju dvoje djece i suvlasnici su NBA momčadi Atlanta Hawksa s grupom manjinskih vlasnika.

Jami Gertz upoznala je supruga Resslera preko svoje publicistice u kasnim 80-ima. No kako je izjavila jedino je znala je bio "dobar muškarac s poslom". "To je ono što je željela svaka židovska djevojka iz Glenviewa. Bilo je sasvim u redu što je bankar, ali bi bilo jednako lijepo i da je bio liječnik ili odvjetnik", izjavila je Jami Gertz 2018. godine za The Hollywood Reporter.

Miranda Kerr

Supermodel Miranda Kerr bila je bogata i slvana prije nego se 2017. udala za vlasnika društvene mreže Snapchata Evana Spiegela i ušla u svijet najbogatijih. U braku su dobili dvoje djece, a Miranda ima i sina kojeg je dobila s bivšim mužem Orlandom Bloomom. "Prolazila sam kroz vrlo osjetljiv period i zapravo nisam više vjerovala u ljubav. No preplavili su me osjećaji kada sam upouznala Spiegela. Bio je jako strpljiv sa mnom i naša veza je polako napredovala. Prvo smo stvorili lijepo prijateljstvo, a zatim smo ušli u vezu. Nikada nisam mislila da je takva ljubav moguća", izjavila je Kerr 2022. za australski Vogue.

Evan Spiegel osnovao je društvenu mrežu Snapchat kada je imao samo 25 godina i njegova kompanija je vrlo brzo postala iznimno vrijedna na tržišitu, a društvena mreža omiljena među mlađom populacijom. Njegovo osobno bogatstvo vrijedi oko 2,5 milijarde, a njihov život je ispunjen najboljim stvarima. Tako su 2022. godine kupili imanje u Los Angelesu koje vrijedi 172 milijuna dolara.

Stephanie Seymour

Model Stephanie Seymour smatra se jednom od najvećih u povijesti mode, a svi je pamte iz glazbenog videa Guns N' Roses. No život prepun glamura i mode zamijenila je mirnim životom u Connecticutu kada se udala za kolekcionara umjetnina Petera Branta. Upoznali su se 1995. godine kada se njegovo bogatstvo procjenjivalo na oko 1,5 milijarde dolara. No vrijednost njegove kompanije nešto pala posljednjih godina pa sada vrijedi oko 800 milijuna dolara. Seymour i Brant u braku su dobili troje djece. No doživjeli su i veliku tugu 2021. jer je njihov sin Harry umro od predoziranja drogom. Par vodi The Brant Foundation Art Study Center u New Yorku i Greenwichu.