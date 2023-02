10 filmova koje trebaš pogledati prije dodjele Oscara

Sezona filmskih nagrada prilazi svom vrhuncu, a nominacije za nagradu Oscar su predzadnja stepenica do završetka ove sezone. Koji filmovi su najbolji otkrit ćemo 12. ožujka na 95. dodjeli nagrade Oscar. Naravno nominacije su donijele neka iznenađenja, a puno je velikih imena među njima. Svi su očekivali nominacije za najbolje uloge za Cate Blanchett i Brendana Frasera, ali veliko je iznenađenje nominacija Michelle Yeoh za glavnu ulogu.

Filmovi su se nakon nekoliko godina ponovno vratili na velika platna, a prema ocjenama kritičara ponovno su se i vratile prave priče. Nekoliko godina kao da su nedostajale autentične filmske priče i publika je sve manje gledala nominirane filmove.

Budi najbolja verzija sebe.

No ove godine izbor je jako zanimljiv, od filmskog spektakla kao što je "Avatar" do komornih drama "The Whale" i "Tár". Koje filmove bi svakako trebalo pogledati prije dodjele Oscara pogledaj u nastavku jer izbor je ove godine jako zanimljiv.