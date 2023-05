Vječni romantik: Pierce Brosnan slavi 70. rođendan, a evo kako se mijenjao tijekom godina

"Pjevanje nije nužno moja jača strana", rekao je Pierce Brosnan za Sky News, kada se 2008. godine pojavio u filmskoj adaptaciji "Mamma Mia!", u kojoj je glumio Sama Carmichaela, jednog od tri bivša partnera Merryl Streep. Iako su kritičari bili dosta oštri u svojim negativnim recenzijama za film, publika ga je odlično prihvatila, a i sam Brosnan rekao je kako je zbilja uživao snimajući mjuzikl. "Jako smo se zabavljali na snimanju. Nakon što sam prošao traumu da moram slušati samog sebe kako pjevam, ostalo je bila čista radost, pogotovo u društvu Meryl", oduševljeno je rekao za Interview Magazine. Desetljeće kasnije, dobio je priliku reprizirati svoju ulogu u nastavku, "Mama Mia! Here We Go Again."