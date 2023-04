U 'Superpar' stižu još dva para - uskoro na RTL-u!

NATAŠA I DARIO BRESTOVEC

Zagrepčani Nataša (28) i Dario Brestovec (31) su dinamičan i energičan par, koji je četiri godine u braku i imaju jedno dijete, a čim ih upoznate, vidi se da istinski uživaju u međusobnom društvu. Nataša je jako glasna i uvijek se smije dok je Dario malo smireniji od nje, ali se jako dobro nadopunjuju. Otvoreni su, nema teme o kojoj nemaju svoje mišljenje, vole se šaliti, pogotovo na svoj račun, a smatraju i kako je u redu ponekad se porječkati sa svojim partnerom jer čak i njihova svađa završava smijehom. Njihov je stav da je lakše kad imate pozitivan stav u životu i da treba probati sve, a ne lako odustajati jer se tako lakše nositi s brojnim izazovima. Nakon što su se suočili sa zdravstvenim problemima svoje kćerkice Nataša i Dario okrenuli su se alternativnom liječenju svog djeteta i još jednom pokazali da su dobri u rješavanju životnih izazova i da razmišljaju izvan okvira. Nataša ima dva posla, radi u casinu i kao agentica za nekretnine dok je Dario zaposlen u tvornici kave kao tehničar za mehatroniku.

TEA I SREĆKO ŠAJNOVIĆ

Iz Čakovca stižu Tea (28) i Srećko Šajnović (32) koji su zajedno deset godina, u braku pet i roditelji su trojice sinova. Srećko je po zanimanju poljoprivrednik dok je Tea cvjećarica koja se brine o djeci, a uzgajaju vinovu lozu i proizvode vino. Srećko je nekad je bio u bendu te pjevao i svirao gitaru, a danas su mu prioritet vinogradi. No bez obzira čime se bavi, iznimno je predan poslu, shvaća ga vrlo ozbiljno i ambiciozno dok je Tea više posvećena obitelji. Njihova je ljubavna priča također zanimljiva zato što se Tea Srećku obratila putem društvenih mreža, a prvi su se put sreli za jednu Noć vještica. Prethodno su živjeli s njezinim roditeljima i iskreno kažu kako je bilo jako izazovno iskustvo i jedva su čekali da se to promijeni. Njihov se brak dramatično poboljšao nakon što su se uselili u vlastiti dom. Tei i njihovoj djeci Srećko je veliki oslonac u život, no voljela bi da ne bude toliko opterećen poslom nego da češće negdje i otputuju.