Karmela je tako djevojkama otkrila kako je dok je bila mlađa snimala make up tutoriale.

"Zato što mi je to bilo jako zanimljivo gledati i to me smirivalo.", objasnila im je Karmela.

"Lijepe žene mislim da imaju više sreće u životu što se tiče izbjegavanja policijskih kazni", zaključila je Karmela.

Veronika je pak zaključila da ona nikada nije koristila izgled niti je mislila da može koristiti izgled da bi nešto dobila.

Martina je odlučila našminkati Veroniku. Dok ju je šminkala došao je Veronikin partner, Maksimilijan.

"Znaš da te ja preferiram bez šminke, ali Martina doista radi dobar posao", pohvalio ju je.

"Ja sam si ljepša sa šminkom i kad se malo sredim, ali najbitnije mi je kako njemu izgledam. Ako je on zadovoljan sa mnom to je jedino što mi treba", rekla je Veronika.

