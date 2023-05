Vericu je razljutilo Davorovo ponašanje: 'Da mene netko s 40 godina pravi budalom…koje su to fore?'

Davoru je teško pao jučerašnji poraz pa ju je ostavio samu na proglašenju rezultata što se drugim kandidatima nije svidjelo.

"Da li je to što je dosada bilo, bilo istinito ili lažno?", pitala je Martina Davora. On joj je odgovorilo da je bilo lažno, a njegovo ponašanje posebno je uznemirilo Vericu.

"Da mene netko s 40 godina pravi budalom…koje su to fore? On je glumio da nju ne poštuje? Sori, druže, ali mislim da to tako baš i ne ide", rekla je ljuta Verica.

S druge strane, Davor i Meri imaju drugačije viđenje cijele situacije. "Ljute se oni koji prave podjelu u kući. Mi ćemo to sada nastojati ispraviti, da budu svi kao što bi rekli Dalmatinci - jedna duša, a dva tijela", komentirao je Davor.

To će, izgleda, biti malo teže izvedivo s Vericom koja se i dalje ne može pomiriti s Davorovim ponašanjem. "Postoje li pare koje biste vi prihvatili da ponižavate svoju ženu u showu?", upitala je ljuta Verica druge kandidate.

"Njezin stav me apsolutno ne interesira, neka prvo pogleda svoju komunikaciju i ono nasilno kreveljenje. Mislim, tko je ona uopće?!", rekao je Davor o Verici, na što mu je Meri sarkastično odgovorila: "Celebrity" te su oboje zaključili da je 'zvijezda u usponu'.