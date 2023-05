Verica i Dragan: 'Mislim da joj je to bio najslađi trenutak u izazovu, da nas ocrni i ponizi'

Tako je jedno od pitanja bilo i tko je najveći papučar u kući.

"Ja sam to shvatio kao za**banciju, nikome ne zamjeram ni ništa", rekao je Filip kad su ga neki prozvali papučarom.

S druge strane, Drago je sam sebe prozvao papučarom, a njegova Anamarija napisala je Tomislavovo ime. "U ovom zadatku bila je bitna kalkulacija", objasnila je Anamarija svoju odluku.

Meri misli da je Dragan najveći papučar, a svoj je izbor opravdala sljedećim riječima: "Ja sam stekla dojam da je ipak njegova supruga malo dominantnija nego on, ne umanjujući njega."

Draganova Verica je pak mislila da je Meri jedva čekala napisati Draganovo ime. "Mislim da joj je to bio najslađi trenutak u izazovu, da nas ocrni i ponizi, ali ako on treba biti papučar ovakav kakav je, ja ću potpisat do kraja života da bude papučar kakav je", rekla je Verica.

I Ismael misli da je Filip najveći papučar u kući jer, kako je u šali rekao, zato jer ga je žena 'namlatila neki dan'. Filipu i Anamariji ovo je bilo jako smiješno, a Filip je dodao da se voli šaliti na svoj račun. Uostalom, on je sam sebe proglasio najvećim papučarom u kući.

"Mišljenje većine je podijeljeno, ali su se dva imena izdvojila. To su Filip i Tomislav", rekao je Enis.

"Svi smo mi papučari u jednu ruku", zaključio je Tomislav.