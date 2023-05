Samo Davor nije prošao zadatak: 'Znala sam da nećeš miris, ali kako glas nisi pogodio?!'

Azelma i Ismet za doručkom su pričali o njezinoj frizuri, Davor je pokazivao Dragi svoje tetovaže, potom Drago njemu, a Filip je njegovao dobrosusjedske odnose pa je došao kod Tomislava u sobu. Svi su nagađali što bi mogao biti današnji izazov i dotaknuli se uvijek zanimljive teme - ljubomore. Tomislav je rekao kako Karmela nije ljubomorna i on se trudi ne dati joj razloga za to, a Filip je priznao da je u početku veze bio ljubomoran, ali da nije više takav. Max je pričao kako Veronika nije ljubomorna, a ona je djevojkama objasnila da nema smisla da bude zato što on ima puno prijateljica. „Jednostavno sam se naviknula da je okružen s puno cura i vjerujem mu sto posto“, rekla je.

Karmela je sigurna da joj je Tomislav vjeran i da je poštuje, a Filipova je Anamarija priznala kako je živcira kad on flerta s curama jer ne zna s njima normalno razgovarati. Dragina Anamarija i Azelma su se šminkale i razgovarale o nevjeri te zaključile da su muškarci čudni kad nešto skrivaju i ne znaju se ponašati prirodno.

Nakon zanimljivih priča došao je trenutak za novi izazov u kojem sve dame sudjelovale zajedno, a muškarci su dolazili jedan po jedan jer je bila riječ o igri prepoznavanja 'Osjet ljubavi'. Među osam žena trebali su prepoznati siluetu svoje partnerice, njihove ruke, miris i glas, a od mogućih četiri boda tri su dovoljna za uspješno odrađen zadatak.

Dragina Anamarija uložila je 300 eura, Filipova Anamarija 370 eura, Azelma 500 eura na Ismeta, Karmela čak 567 eura na Tomislava, Martina 400 eura na Ismaela, Meri 499 eura na Davora, Verica 400 eura na Dragana i Veronika 375.

Prvi je došao Drago koji je trebao prepoznati siluetu svoje supruge, što je uspješno napravio. Potom ju je trebao prepoznati njezinu ruku. „Drago jako dobro poznaje moju ruku; često mi kaže da imam tanke prste i nježnu kožu i da bi poznao tu ruku svagdje“, rekla je Anamarija, i to je bilo istina. Kad je o mirisu njegove supruge riječ, isto je bio nepogrešiv. Slušao je osam glasova i prepoznao glas svoje drage. „Danas me iznenadio kao što dugo nije“, rekla je presretna Anamarija.

Ismael je također uspješno izvršio zadatak i rekao: „Uspio sam pronaći svoju princezicu.“ Maximilian je isto prošao zadatak, ali nije baš bio najzadovoljniji pa je rekao: „Nisam sretan što sam fulao miris, ipak je to moja cura, volim je i htio bih imati čisti rezultat, sto posto.“

Davor je pogodio Merinu siluetu, njezine ruke, miris nije pogodio, mislio je da je Martina njegova supruga, a nije znao ni koji je Merin glas - odabrao je Azelmu! „Ajde što nisi miris, ali kako nisi glas pogodio? Znala sam da nećeš miris, to je nebitno“, bila je začuđena Meri i govorila mu kako su dosad svi sve pogodili.

I Dragan i Tomislav prošli su zadatak, a posljednji su bili Ismet i Filip. „Ja ne koristim parfem tako da je on mene namirisao bez ičega“, rekla je Azelma. Oba muškarca prošla su zadatak i učinila svoje partnerice jako ponosnima.

Kad su se vratili kući, svi su bili veseli osim, naravno, Davora koji je sjedio sam u kuhinji. „Njegovo ponašanje stvarno nije fino jer Meri je krasna žena koja je došla među nas“, rekla je Meri, a Martina je komentirala da bi joj se srce raspalo da je na Merinu mjestu.

Na prvome mjestu na tablici sada su Martina i Ismael, a na zadnjem Meri i Davor, a kad su ostali sami, svi su parovi pričali kako se ne bi voljeli naći u eliminacijama. „Meni se ne ide kući, hoću se i dalje boriti“, govorio je Davor dok je zbrajao tko koliko ima i tko će im dati glas.

Tko će sutra imati najbolju taktiku, a tko će si osigurati mjesto u eliminacijama - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Superpara' od 21.15 sati na RTL-u.