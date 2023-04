U četvrtoj sezoni razne izazove prolazit će deset parova: Azelma i Ismet koji su 15 godina u braku i dolaze iz Bihaća, Međimurci Tea i Srećko koji su zajedno deset godina, a od toga pet u braku, Istrijani Verica i Dragan koji su u braku 16 godina, Slavonci Meri i Davor koji su u braku 29 godina, Zagrepčani Martina i Ismael koji su skupa sedam mjeseci, Veronika iz Kutine i Maximilian iz Velike Gorice koji su vezi osam mjeseci, Zagrepčani Nataša i Dario koji su u braku četiri godine, Anamarija i Drago iz Babine Grede koji su u braku šest godina, Karmela iz Velike Gorice i Tomislav iz Osijeka, koji su pet godina u vezi, te nedavno vjenčani Anamarija i Filip iz Jakovlja!

„Ove sezone čeka nas urnebes! Nema više onih laganih igara poput - koju boju voli i tko je bila njezina prva ljubav…, ne, ne. Ovaj put od parova tražit ćemo sitnice! Znači, koji je njezin OiB plus njezin broj cipela pa oduzmu broj telefona od punice ili svekrve i onda baci pola niz vodu - i taj broj koji ostane, to je to. Da vidimo tko će tad biti superpar“, u svom stilu rekao je voditelj Enis Bešlagić i najavio koju prepreku parovi odmah prvi dan trebaju premostiti: „Današnji izazov otkrit će neke detalje o parovima; tko je nervozniji, tko ne barata lijevom i desnom stranom, tko malo kalkulira… Prva igra donosi nagradu od 500 eura i ono najvažnije - mogućnost da će odabrati sobe tko će gdje spavati i time nekoga smjestiti gdje ne treba, a sebe nagraditi.“

„Iskreno, nisam očekivao da će nas odmah baciti u vatru, ali možda je bolje tako“, komentirao je Dragan izazov, a koji će par odmah pokazati da s njima nema šale dok će ostali morati biti pomireni s njihovim odlukama - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u prvoj epizodi 'Superpara'!