Martina se toliko uživjela u prvi izazov u 'Superparu' da joj je pukao nokat

"Ove sezone čeka nas urnebes! Nema više onih laganih igara poput - koju boju voli i tko je bila njezina prva ljubav…, ne, ne. Ovaj put od parova tražit ćemo sitnice! Znači, koji je njezin OiB plus njezin broj cipela pa oduzmu broj telefona od punice ili svekrve i onda baci pola niz vodu - i taj broj koji ostane, to je to. Da vidimo tko će tad biti superpar“, u svom stilu rekao je voditelj Enis Bešlagić i najavio koju prepreku parovi odmah prvi dan trebaju premostiti: „Današnji izazov otkrit će neke detalje o parovima; tko je nervozniji, tko ne barata lijevom i desnom stranom, tko malo kalkulira… Prva igra donosi nagradu od 500 eura i ono najvažnije - mogućnost da će odabrati sobe tko će gdje spavati i time nekoga smjestiti gdje ne treba, a sebe nagraditi.“

U prvoj emisiji 'Superpara' u izazovu 'vožnje na slijepo' Ismael je morao 'navigirati' Martininu vožnju.

Martina se toliko uživjela u vožnju da joj je u jednom trenutku pukao nokat.

"Napravila sam ih jučer, a sad je jedan pukao. Sad ću morati u kuću ići bez nokta, ljudi će me gledati", nesretna je bila Martina.

"Da, ovako će svi joj vidi, vidi nema nokta", zezao ju je Ismael dok mu je Martina rekla kako ona zna da nema nokta i to joj je dovoljno.

Kako će se Martina i Ismael snaći u drugim izazovima pogledaj od ponedjeljka do četvrtka u 21 i 15 na RTL-u.