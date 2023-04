Prvo povraćanje u 'Superparu': Ismet izgubio 'borbu' s fermentiranim tofuom

Enis je natjecateljima showa 'Superpar' objasnio da je pred njima novi zadatak. Muškraci su se kladili, a djevojke su morale pogoditi kako su se njihovi partneri procijenili- koliko su romantični, pametni, brižni, hrabri i pošteni. Od ukupno pet pitanja, parovi su morali skupiti tri točna odgovora da bi uspješno prošli izazov.Ako nisu pogodile točan broj, morali su pojesti različite 'delicije' koje su se nalazile ispod poklopaca.

Filip i Anamarija tako su morali odabrati tko će od njih jesti fermentirani tofu. Filip je hrabro odlučio da će on pojesti, a okus mu je bio toliko loš da je jedva suzbio povraćanje.

To isto nije pošlo za rukom Ismetu. I on je odlučio kako će on pojesti umjesto svoje Azelme i očito je požalio tu odluku. Naime, iako je prva dva puta uspio pojesti, treći put nije išlo.

"Izgleda da ovaj tofu na naš bosanski kod uopće ne radi. Vidiš to mogu jesti samo Hrvati. Ovo nije u našem kodu", šalio se Enis dok je pokušavao ohrabriti Ismeta da čim prije i lakše pojede tofu.

