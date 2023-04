Iako najbolji, Nataša i Dario morali su otići: 'Žao nam je'

Enis je objasnio damama da će njihovi muškarci biti četiri minute zavezani za veliki kotač i vrtjeti se u krug te prolaziti glavom kroz bazen dok im on postavlja pet pitanja o njihovim partnericama. „Cijelo vrijeme on se vrti; malo glava u vodi, malo gore…“, nasmijavao je natjecateljice voditelj i objasnio im da i one neće biti nezaposlene - svaki točan odgovor otvara jednu kutiju, a kad otvore pet kutija, mogu stisnuti tipku i kotač se zaustavlja.

Dvije Anamarije bile su u opasnoj zoni na tablici i mogle su se lako naći u eliminacijama, a Dragina je odlučila staviti 350 eura na svog partnera. Anamarija Filipova na njega je stavila sav njihov novac - 500 eura, Azelma se odlučila kladiti na 250 eura, Karmela na 500, Martina na 400, Meri na 500, Nataša na 430, Tea na 375, Verica na 500 te Veronika na 250 eura!

Enis je redom ispitivao kandidate - koji je omiljeni cvijet njegove partnerice, omiljena pjesma, koji joj je njegov najdraži dar, gdje bi najradije voljela otputovati te njezin konfekcijski broj koji su trebali zbrojiti s godinama njihove veze.

Ismet je znao samo odgovor koja je Azelmina najdraža pjesma. „Ruže ne volim nikako, palma mi je najdraži cvijet!“ komentirala je Azelma i naposljetku bila sretna što se kladila samo na 250 eura! „Ljuta sam na sebe što nisam i manje uložila, ali neću jer govore da kalkuliram, a to nije to, nego samo znam da to neće ispuniti“, objasnila je.

Sljedeći su bili Anamarija i Filip, Nataša i Dario te Meri i Davor i premda su malo zapeli na posljednjem pitanju, naposljetku su uspjeli i to izračunati te su uspješno prošli zadatak. Davor je bio sretan što se Meri kladila na 500 eura, baš kao i Filip, a Dario je smatrao kako je Nataša trebala uložiti i više od 430 eura.

Tea i Srećko, Karmela i Tomislav, Martina i Ismael te Veronika i Max sljedeći su se uhvatili ukoštac s izazovom i premda su dali sve od sebe, nisu uspjeli proći zadatak. Srećko nije pogodio omiljenu Teinu pjesmu, Tomislav nije znao da Karmela želi putovanje na Bali, Ismael nije znao omiljenu Martininu pjesmu dok Maximilian nije znao Veronikinu omiljenu pjesmu, a ni dar. „Mislio sam da će joj naša pjesma biti najdraža“, branio se Max i bio iznenađen što joj je tetovaža njegov najdraži dar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Anamarija i Drago te Verica i Dragan počeli su s izazovom. Kad je Enis pitao Dragu za Anamarijinu omiljenu pjesmu, on je želio odustati. „Trema me pucala i uhvatila me panika. Ne mogu, odustajem. Ne mogu više disati“, rekao je na kraju dok je njegova supruga komentirala kako ona nikad ne bi odustala, a i Verica je bila ljutita. „Definitivno sam mogao bolje“, zaključio je Dragan.

Nakon igre Enis je svim parovima pokazao situaciju na tablici i u eliminacijama su bili Karmela i Tomislav te Verica i Dragan, a najbolji par na tablici bili su Nataša i Dario. „Ne bi bilo lijepo izaći prvi, ali ni drugi, ni treći“, iskreno je rekao Dragan, a Tomislav je također komentirao kako ne bi volio da izađu iz kuće jer im je jako dobro.

I dok su parovi koji su eliminacijama razmišljali tko će im dati narukvicu, Martinu i Ismaela mučilo je hoće li ih premjestiti u drugu sobu, a svoju narukvicu dali su Verici i Draganu, baš kao Meri i Davor. „Vodila sam se rezultatima“, rekla je Meri i spočitnula mladima da su više na telefonu nego što pričaju sa svima. Veronika i Max dali su svoju narukvicu 'sportskom' paru, baš kao Anamarija i Drago. Anamarija i Filip dali su narukvicu Verici i Draganu, baš kao Tea i Srećko te Azelma i Ismet.

Potom je pred sve izašla Nataša koje je prvo otkrila kako bi oni svoju narukvicu dali Karmeli i Tomislavu jer su se više zbližili s njima da bi potom rekla da Dario i ona izlaze i showa! „Zbog obiteljskih razloga, točnije zbog djece. Žao nam je, ali moramo otići, djeca su nam iznad svega“, objasnila je Nataša i svi su se izgrlili s njima. Prije odlaska Nataša i Dario preselili su Veroniku i Maxa iz podruma u najbolju sobu u kući, što znači da su se Martina i Ismael preselili u najgoru sobu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ismael je priznao da im nije drago, a Filip dodao: „Smatram da je Dario to napravio zato što se tiktokeri drže malo uzvišeno. I sviđa mi se što je Dario sad napravio show. Frende, skidam ti kapu.“ Nataša i Dario su bili malo tužni što odlaze, ali i sretni što su bili dobri u izazovima i bili su uvjereni kako bi stigli do finala da su mogli ostati.

A koji će par sutra biti najbolji u izazovu - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Superpara'.