Filip otkrio da su i on i Anamarija emotivci: 'Ne volim kad se muškarac pravi da ne plače'

Karmela i Tomislav provode jutro u 'Superpar' kući vježbajući na terasi.

"Ajme, doslovno imam led u rukama", rekla je Karmela dok je Tomislav konstatirao da bolje da imaju išta nego ništa i da će vježbati kao što je i Rocky vježbao.

"To što smo sportaši ne igra neku preveliku ulogu u kući. Možda malo oko fizičke spreme, ali mislim da je u kući najveći faktor uspjeha koliko si hladne glave, smiren i koncentriran.", zaključio je Tomislav.

I dok su oni vježbali, Filip i Anamarija zajedničkim su snagama pripremali doručak i zaključili kako su se dan ranije jedva izvukli od eliminacije.

"Oboje smo emotivci, samo što to ona malo više pokazuje. I nije me to sram. Sad kad se netko pravi, neki muški da ne plače. Pa daj frende nije to sramota", objasnio je Filip.

Karmela pak s druge strane je otkrila kako je očekivala da će joj suživot u kući s nepoznatim parovima biti puno gori jer je mislila kako se ona i Tomislav neće uklopiti.

"Mislila sam da će nam možda jedan par odgovarati i to je to, a na kraju je ispalo da se sa svima družimo", rekla je Karmela te objasnila Tomislavu da joj se čini da se on bolje snašao u jednom segmentu showa, ona u drugom.

