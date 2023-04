Anamarija i Filip: 'Koja budala bi išla to napraviti'

Enis je u studiju objasnio novi zajednički izazov. Parovi moraju prenijeti određenu količinu vode od točke A do točke B, no svaki od ponuđenih predmeta na neki način pušta vodu pa oni zajednički moraju smisliti kako će to učiniti.

I dok je svaki par imao svoju taktiku kako će prenijeti vodu s točke A na točku B, Anamarija i Filip potpuno zbunjeni tražili su najbolju tehniku. Pokušali su na razne načine, no kada su pronašli kovčeg, napunili su ga s obje strane.

''Jednostavno, blokada u glavi!. Koja budala bi išla puniti kovčeg s obje strane", rekao je poslije Filip.

"Evo ja za sebe kažem da sam budala", dodao je Filip.

Što je točno pošlo krivo, pogledaj u videu