Anamarija: 'Fićo se ne stidi suza ni kad gubi'

Neki se nisu mogli, kad su ga gledali, mogli suzdržati od smijeha (Filip prije svih, ali i Ismael i Ismet).

"Njemu je ispušni ventil to, a meni je to trening. Ne znam kaj bi rekao na to. Kako si postaviš u glavi, tako će ti i biti", rekao je Filip. Ismael kaže da je Filipu i njemu sjeo zadatak.

"Neke stvari su bile li-la, a neke je dobro prihvatio kao i ja", kazao je Ismael.

Anamarija je kazala kako se njezin Filip ne stidi suza ni kad gubi, ni ništa.

"On je baš realan u životu. Ne vodi se time da je egotriper, da ne smije plakati i prikazati emociju. Dosta je realan kaj se toga tiče", rekla je Anamarija, što je zatim potvrdio i sam Filip: 'Ne bojim se pokazati svoje emocije. Nije me strah ni sram reći, bio tužan, ili ljut, ja sam takav kakav jesam i to je to", govori Filip.

Cure su u jednom trenutku išle vidjeti što dečki rade i ugledale su Tomislava kako udara u jastuk i dere se.

"To praktički svaki dan radim u teretani, stavim 120, 130, 140 kila na leđa i radiš ponavljanja čučnjeva, to ti je najjače deranje u jastuk", kazao je Tomislav.

Superpar možeš gledati od ponedjeljka do petka od 21.15 sati na RTL-u, ali i na PLAYU!