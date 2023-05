Bolest s tisuću lica: Pet slavnih žena koje žive s multiplom sklerozom

U svijetu oko 2.500.000 ljudi boluje od multiple skleroze. Multipla skleroza najčešća je kronična upalna demijelinizacijska bolest središnjeg živčanog sustava, a iako uzrok bolesti nije poznat, većinom se pojavljuje kod mlađih osoba između 20. i 50. godine život, žene obolijevaju dva puta češće od muškaraca.

U Hrvatskoj od multiple skleroze boluje više od 7000 ljudi, a ovu neizlječivu autoimunu bolest nazivaju i 'bolest s tisuću lica' budući da svaka osoba ima različite simptome.

Nažalost, o multiploj sklerozi još uvijek se ne priča dovoljno, a mnoge oboljele osobe skrivaju svoju bolest - što zbog straha, a što zbog osude. Budući da 30. svibnja obilježavamo Svjetski dan multiple skleroze, u nastavku smo izdvojile neke slavne žene koje žive s multiplom sklerozom i otvoreno govore o svim izazovima koje ona donosi.

Christina Applegate

Slavna 51-godišnja glumica šokirala je obožavatelje u kolovozu 2021. kada je objavila tweet u kojem je podijelila svoju dijagnozu.

Glumica koju smo posljednjih godina mogli gledati u hvaljenoj seriji 'Dead To Me' objavila je vijest u tweetu: "Bok prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. Ali imam veliku podršku ljudi za koje znam da također imaju ovo stanje. Bio je to težak put. Ali kao što svi znamo, put se nastavlja dalje. Osim ako ga neki seronja ne blokira."

Christina je također podijelila da joj veslanje uvelike pomaže: "S multiplom sklerozom većina vježbi može biti zastrašujuća zbog obamrlosti stopala i nogu. Tako da je sjediti i znati da još uvijek koristim svoje tijelo fantastično."

Selma Blair

Tijekom svog prvog pojavljivanja od dijagnoze u kolovozu 2018., Selma Blair je prvi put prisustvovala Vanity Fair oskarovskom partyju sa štapom za hodanje ruci. Od tada, štap je postao njezin zaštitni znak. Glumica priznaje da je njezino stanje godinama ostalo nedijagnosticirano, iako je osjećala čudne simptome.

Prvi put je objavila svoju dijagnozu u listopadu 2018.: "Imam multiplu sklerozu. U stanju sam egzacerbacije", otkrila je na Instagramu. "Ja sam invalid. Ponekad padnem. Ispuštam stvari. Zaboravljam. A moja lijeva strana tijela kao da traži upute s pokvarenog GPS-a. Ali smijem se i ne znam što ću točno učiniti, ali dat ću sve od sebe."

Od tada, glumica je bila iskrena o svom iskustvu s multiplom sklerozom i otvorila se o svojim promjenama glasa zbog grčevite disfonije, svojoj tjeskobi zbog bolesti i drugim simptomima koji su joj svakodnevni život činili izazovnim. Kroz sve to, Blair je zadržala jedinstven humor i pozitivan način razmišljanja, inspirirajući svoje obožavatelje u tom procesu.

Teri Garr

Teri Garr, poznata je po svojim ulogama u Tootsie, Mr. Mom, Young Frankenstein, i naravno, kao Phoebeina mama u Prijateljima.

Nakon mnogo godina posjeta liječniku i neodgovorenih pitanja, glumica Teri Garr konačno je 1999. dobila dijagnozu multiple skleroze. Ali simptome je imala već 1983., prema intervjuu za Reader's Digest. Te je godine Garr otišla trčati u njujorški Central Park - i osjetila intenzivnu, probadajuću bol u ruci dok se spotaknula.

Njezin najveći savjet, osim zalaganja za sebe kod liječnika, jest zadržati pozitivan stav. "Za mene je to odmah bilo: 'Pogledaj drveće, pogledaj život, pogledaj kako je sve divno oko tebe.' Moje mišljenje je da je to najbolji način", rekla je Teri za Brain and Life i dodala da je uvijek bila borac i to se nikada neće promijeniti.

Ann Romney

Ann Romney, aktivistkinja i supruga američkog političara Mitta Romneya, dijagnozu multiple skleroze dobila je davne 1998. nakon što je osjetila paralizirajući umor i obamrlost desne strane noge. Nekoliko mjeseci kasnije, utrnulost se proširila do prsa i dolje do stopala. Romney je u intervjuu za ABC rekla da je saznanje da ima MS bio njezin "najmračniji trenutak" koji ju je ostavio "poniznom" i "shrvanom".

Danas u jahanju nalazi svoju najveću terapiju, a podršku pronalazi u obitelji. "Kada se ujutro probudim, jednostavno sam ispunjena zahvalnošću za svoj život, svog muža, svoju djecu i unuke i ovaj prekrasan svijet", rekla je u intervjuu za Thrive Global, a 2014. je pokrenula Ann Romney Center for Neurologic Diseases, koji financira istraživanje MS-a i drugih autoimunih bolesti.

Jamie-Lynn Sigler

Najpoznatija po ulozi Meadow Soprano u Obitelji Soprano, 42-godišnjoj Jamie-Lynn Sigler dijagnosticirana je multipla skleroza u dobi od 20 godina tijekom snimanja spomenute serije. Glumica je počela osjećati poteškoće s hodanjem i slabost u desnoj strani tijela.

Tek je s 37 godina odlučila progovoriti o svojim simptomima. "Ne mogu dugo hodati bez odmora. Ne mogu trčati. Za mene nema uloge superheroja", rekla je u intervjuu za People. "Stube? Mogu ih prijećo, ali nije lagano. Kad hodam, moram razmišljati o svakom koraku, što me nervira i frustrira." Ipak, Sigler ostaje puna nade i kaže da su "borbeni stav" i podrška njezine obitelji učinili najveću razliku.