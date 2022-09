Šala, udobnost ili pravi prikaz naših života? Stolci u obliku lijesa pravi su hit u svijetu dizajna

Zamisli ulaziš u urede u kojima postoje normalni radni stolovi i stolci, ali onda primijetiš nešto neobično da su obični stolci zamijenjeni drvenim lijesovima. Obični uredski stolci imaju klasičan dizajn lijesa samo su malo prilagođeni uredu. Napravljeni su od drveta, a čak su i praktični jer se svatko u njima može odmoriti odnosno lijepo se nasloniti. Kada bi vidjela takve stolce u svom ili nekom drugom uredu kako bi se osjećala? Prošla bi te jeza kroz kosti, dobro bi se nasmijala ili bi poželjela takve stolce na svom poslu? Ponekad se sjedenje u uredu od 9 do 17h čini kao ružan san koji nikako da se prekine i iz kojeg ljude ne mogu pobjeći, a mirovina je tako daleka.

U svijetu interijera pojavili su se upravo ovakvi stolci koji su inspirirani lijesovima, a napravio ih je Chairbox. Britanski dizajner dao im je ime "The Last Shift Office Chair" (Uredska stolica za posljednju smjenu), a ideja za ove duhovite ili praktične stolce dobio je u dnevnom boravku svog prijatelja. Ležao je na podu u prijateljevom dnevnom boravku s nogama podignutim na kauču. "Pomislio sam ako umrem u ovoj pozi onda bi me tako mogli i sahraniti, no bilo bi me nezgodno staviti u lijes. U tom slučaju bi trebali imati poseban lijes. Prijatelj i ja smo se smijali toj ideji, ali nakon nekoliko tjedana odlučio sam detaljnije istražiti ovu ideju. Kasnije sam napravio 3D model i stavio ga na internet", objasnio je dizajner Chairbox za Designboom.com