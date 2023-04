Nadomak Zagreba: Imamo odlične ideje za izlet u prirodu

Dolaskom ljepšeg vremena, većina nas svaki slobodan dan želi provesti u prirodi, bilo da je riječ o parku u gradu ili pak o nekoj malo daljoj destinaciji, udaljenoj od centra grada. Srećom, u blizini glavnog grada nalazi se toliko fantastičnih mjesta u prirodi koje bi bilo šteta barem jednom ne posjetiti.

Od prekrasnih gorja, dvoraca, šuma i rijeka, teško je uopće odlučiti gdje prvo otići. Zato smo mi tu da ti pomognemo - izdvojile smo pet mjesta koja su od Zagreba udaljena najviše sat i pol vožnje, a koja su idealna za vikend izlet u prirodi.

Od nešto bližih lokacija poput Medvednice i Žumberka, pa do mrvicu udaljenijih mjesta kao što su dvorac Trakošćan i Rastoke, izdvojile smo nekoliko odličnih ideja za izlet u prirodu u blizini Zagreba - a ova mjesta možeš posjetiti već ovaj vikend.

Žumberak i Samoborsko gorje

Na sjeverozapadu hrvatske i zapadno od Zagreba smjestili su se Žumberak i Samoborsko gorje, udaljeni nešto više od pola sata od Samobora. Ovaj prekrasan park prirode područje je kao stvoreno za vikend izlet u prirodu, a s preko 342 kvadratnih kilometara ima puno toga za ponuditi.

Slani Dol, Japetić, Plešivica, Cernik i Sošice samo su neka mjesta koja možeš posjetiti, a bilo da se odlučiš na hodanje, planinarenje ili bicikliranje, imat ćeš puno toga za vidjeti.

Trakošćan

Dvorac Trakošćan jedan je od najljepših i najprepoznatljivijih dvoraca u Hrvatskoj. Smješten je u Hrvatskom zagorju, 23 kilometara sjeveroistočno od Krapine, a 40 kilometara jugozapadno od Varaždina, a s oko 40.000 posjetitelja godišnje jedan je od najposjećenijih hrvatskih dvoraca. Osim dvorca, ovdje možeš vidjeti prekrasan perivoj i prošetati se kroz park-šumu s jezerom, a ovo je mjesto idealno za vikend izlet i bijeg iz grada.

Kamačnik

Kanjon Kamačnik smješten je kod Vrbovskog, udaljenog stotinjak kilometara od Zagreba. Prekrasan šumski put i priroda ono je što šetnicu do izvora Kamačnik čini posebnom, a nakon sat vremena laganog hoda stiže se do izvora Kamačnik, jednog od pet najdubljih u Europi. Izlet do kanjona Kamačnik idealan je za cijelu obitelj koja želi provesti vikend u prirodi i na tren pobjeći od stvarnosti.

Sljeme i Medvednica

Medvednica je idealno odredište za aktivan odmor i opuštanje i kao takva savršena je za vikend izlet. Ona je s više od milijun posjetitelja godišnje najposjećenija hrvatska planina s bogatom ponudom sadržaja, planinarskih staza i pješačkih tura te biciklističkih staza. Tu je i nekoliko planinarskih domova, rudnik Zrinski, špilja Veternica, ali i nezaobilazni stari grad Medvedgrad. A pri posjetu Medvednici nikako nemoj zaboraviti na Sljeme, najviši vrh s čijeg se vidikovca pruža fantastičan pogled.

Rastoke

Na obali modrozelene rijeke Slunjčice smjestile su Rastoke, jedno od najslikovitijih mjesta u Hrvatskoj. Udaljene oko 30 kilometara od Plitvičkih jezera, pa su idealno mjesto za posjetiti usput, ili pak za cjelodnevni izlet. Od Zagreba su udaljene oko sat i pol vremena, a divni slapovi Rastoka zaista su vrijedni posjeta.