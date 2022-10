Seksualni skandali: Ovi slavni muškarci optuženi su za seksualno zlostavljanje

Neke slavne osobe često koriste novac i društveni status kako bi iskoristile druge, a to je, nažalost, ponekad slučaj i kada je u pitanju seksualno zlostavljanje. U nekoliko su navrata svijet uzdrmale vijesti o seksualnim napadima brojnih holivudskih glumaca, producenata i medijskih mogula, mnoge su žene, ali i muškarci, izašli u javnost sa svojim pričama, a viralan je postao i hashtag #MeToo u sklopu pokreta Me Too (eng. I ja isto), društvenog pokreta protiv seksualnog zlostavljanja, seksualnog uznemiravanja i kulture silovanja.

Hollywood je poduzeo korake kako bi bolje zaštitio glumce i glumice na setu i izvan njega, ali moć i novac još uvijek ušutkavaju žrtve u mnogim situacijama.

Srećom, mnogi od njih ne daju se zastrašiti i progovaraju o seksualnom zlostavljanju koje su doživjeli, a u nastavku smo izdvojile neke od najistaknutijih optužbi za seksualno zlostavljanje koje su uzdrmale cijelu holivudsku industriju, od medijskog mogula Harveya Weinsteina do glumca Bena Afflecka.